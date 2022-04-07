Вашингтон, 7 апреля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Конгресс США проголосовал за отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле для России и Белоруссии и введение запрета на импорт российской нефти, сообщает 7 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Оба законопроекта были единогласно одобрены Сенатом, а затем их поддержали члены палаты представителей США. Теперь документы должны быть подписаны президентом Джо Байденом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден намерен подписать законопроекты.