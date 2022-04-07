Ижевск, 7 апреля, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В Удмуртии борщевой набор за неделю подорожал почти на 20%, об этом свидетельствуют данные Удмуртстата на 1 апреля текущего года.

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За неделю максимально подорожала столовая свёкла — на 29,3%. Цена риса выросла на 20%, моркови — на 19,6%. Белокочанная капуста подорожала на 16,6%, репчатый лук — на 15,6%.

Кроме того, продолжает увеличиваться цена сахарного песка — за неделю рост составил 5,2%, до 87,7 рублей за кг.

При этом наблюдается и снижение цен на некоторые товары. К примеру, телевизор в среднем подешевел на 12,2%. Также потерял в цене электропылесос: его новая цена упала на 7,5% от показателя неделей ранее. Свежие помидоры подешевели на 7,3%.

Некоторые товары остались неизменны в цене, это, например, баранина — 706 руб. за кг, сухие молочные смеси для детского питания остались на уровне 900 рублей за кг и бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 также не изменился в цене.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года Удмуртия получит 32 млн рублей для фиксации цены на белый и черный хлеб. Средства будут выделены из федерального бюджета небольшим пекарням и заводам.