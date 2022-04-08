Бразилиа, , 01:33 — REGNUM Министерство внешних связей Бразилии ведёт переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном по вопросу закупки латиноамериканской страной удобрений в Иране. Об этом сообщил министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса во время публичных слушаний в комитете Сената Бразилии по международным отношениям и национальной обороне.

Флаг Бразилии Pixabay.com

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По словам министра, переговоры необходимы из-за санкций США в отношении Ирана: бразильские компании не чувствуют себя в безопасности, покупая иранские удобрения, так как бизнес с Ираном может привести к введению санкций в отношении самих бразильских компаний.

Официальный новостной портал Сената Бразилии сообщает, что доступ к иранскому рынку удобрений может помочь снизить зависимость от удобрений из России, импорт из которой до последнего времени покрывал более трети потребностей Бразилии в этих ресурсах. Теперь же эти поставки могут быть осложнены из-за ситуации на Украине и санкций против России. Иран, в свою очередь, имеет большие запасы удобрений и готов продавать их Бразилии.

В настоящее время покупка удобрений из Ирана напоминает бартер. Бразилия вносит средства на иранский счет в Бразилии, который Тегеран позже использует для закупки медикаментов и продуктов питания внутри страны. Переговоры с США должны открыть возможность для прямой торговли без угрозы санкций.

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