Белград, , 22:48 — REGNUM Правительство Сербии 7 апреля одобрило экспорт зерна и кукурузы в Северную Македонию.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, это решение подтвердило приверженность Сербии инициативе Open Balkan, поскольку было принято на фоне запрета на экспорт базовых продуктов питания.

Сербия экспортирует в соседнюю страну около 10 млн тонн зерна, что особенно важно на фоне роста цен на продукты. Отмена запрета на экспорт для Албании произошла еще раньше, в марте. Албания, Северная Македония и Сербия участвуют в инициативе Open Balkan, которой является создание единого рынка товаров, услуг и капитала.

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