Рим, , 22:45 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги не считает, что активная роль Италии во введении антироссийских санкций является «неприличной», с таким заявлением он выступил 7 апреля.

Марио Драги World Economic Forum

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, как Москва первой пришла на помощь Риму в первые недели пандемии коронавируса, и заявила, что такой ответ Италии неприличен.

«Неприличными являются только массовые убийства, которые мы наблюдаем все эти дни», — сказал Драги.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.