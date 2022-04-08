8 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:25 — REGNUM Президент США Джо Байден пошутил о возможности непосредственного участия американских военных в украинском конфликте, заявив во время публичной встречи с представителями профсоюза Amazon, что если ему придется идти на войну, то он пойдет с ними. Осталось неясным, что именно Байден подразумевал во второй части высказывания и какое отношение профсоюз имеет к украинскому конфликту. Однако громкой новостью стало само предположение президента об участии в потенциальной войне. При этом представители его администрации в течение нескольких месяцев заявляли, что США не будут вводить войска на Украину. Сам Байден ранее заявил, что главным приоритетом Белого дома является предотвращение прямой войны с Россией и что любое столкновение между американскими и российскими войсками приведет к третьей мировой. Американские интернет-пользователи обсудили высказывания президента под соответствующей публикацией Fox News.

Украина и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У этого человека слабоумие, и люди вокруг него совершают насилие над престарелыми! Конгресс и Сенат должны объявить Байдену импичмент, пока мы не ввязались в войну! Люди, которые дергают его за ниточки, должны быть заключены в тюрьму!» — восклицает freightgirl.

«Конечно, он пойдет с профсоюзом, потому что он знает, что они никогда не пойдут на войну. Вначале они потребуют два года для работы над контрактом, а потом они объявят забастовку», — пишет beenthere2000.

«К сожалению, Джо Байден стал объектом для смеха», — отмечает durhamrocks.

«Пусть Байден и все либералы-демократы вступят в бой первыми. Посмотрим, умеют ли они что-то еще, кроме как разрушать страну изнутри», — иронизирует livefree007.

«Много ботокса, контактные линзы, много макияжа… но ничто ему не помогает», — указывает ilovebede.

«Он сказал, что пойдет на войну с профсоюзными работниками? Ему нужно заявить об этом перед различными службами, которые ведут борьбу, а не перед профсоюзными работниками», — советует Appalled.

«Я бы не хотел идти на войну с кучкой профсоюзных работников. Будут ли они настаивать на перерыве в середине перестрелки, отказываться нести раненого солдата, потому что это не входит в должностную инструкцию, требовать премию за караульную службу и устраивать больничный при отправке в патруль? Профсоюзы — армия, которую заслуживают левые», — подчеркивает earlb.

«Каждый раз, когда Байден говорит: «Я действительно имею это в виду», Белый дом выскакивает в течение часа и оправдывается: «Нет, он определенно не имел это в виду», — пишет wyleecoyote.

«Упоминал ли Байден о том, что три миллиарда долларов США, отправленные на военное оборудование и обучение, пошли на восьмилетнюю гражданскую войну на Украине? Упоминал ли он, что это произошло из-за провала Минского соглашения по удержанию мира? Нет? Он сказал, что это было ради демократии и свободы? США обучали, вооружали, поддерживали антироссийских повстанцев на границе России в течение восьми лет до того, как Россия дала отпор. Байден опустил этот маленький неудобный факт в своей речи об Украине», — объясняет worldviewnow.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Правда, США/НАТО милитаризировали Украину… и вспомните, как США/НАТО оторвали Косово от Сербии… …теперь они пытаются вырвать Украину из-под влияния России и поставить ее под крыло Запада. НАТО — это всего лишь инструмент американского империализма… ах, во что ты превратилась, моя любимая страна Америка», — отвечает billyc.