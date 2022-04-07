Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Американский рэпер $not (Эди Эдуард) выпустил видео на сингл BENZO. Публикация ролика состоялась 7 апреля 2022 года на YouTube-канале музыканта.

$not в клипе на песню BENZO Скриншот YouTube

В опубликованном клипе запечатлён процесс езды артиста по различным районам мегаполиса, в ходе которого он восхваляет самого себя и рассказывает о нынешнем успехе. Примечательно, что BENZO стал уже четвёртой песней из альбома Ethereal, удостоившейся собственного видеоролика.

Напомним, что 11 февраля 2022 года $not выпустил свой новый студийный альбом под названием Ethereal. Пластинка включила в себя 14 песен и стала третьим полноформатным релизом рэпера.

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