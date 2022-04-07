Лас-Вегас, США, 7 апреля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Американская модель Кортни Кардашьян прокомментировала свою свадьбу с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Об этом 7 апреля пишет Page Six.

Кортни Кардашьян

По словам Кардашьян, их брак нельзя назвать «фиктивным». Модель объяснила, что они с Баркером поженились ночью в Лас-Вегасе: «В тот час не было возможности получить свидетельство о браке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после церемонии премии «Грэмми-2022» Кардашьян и Баркер отправились в Лас Вегас, где их расписали в одной из часовен. Организатор торжества позже рассказал западным изданиям, что звёздный брак не имеет юридической силы, так как никаких бумаг, подтверждающих их союз, пара не получила. Пользователи Сети сочли свадьбу модели и музыканта «фальшивой» и сыгранной лишь для поднятия рейтингов будущего шоу The Kardashians.