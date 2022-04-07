Нижний Новгород, 7 апреля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В Нижний Новгород начали перебрасывать военную технику для участия в параде в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, передают местные СМИ сегодня, 7 апреля.

Mil.ru Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»

В столицу Приволжья уже прибыли три самоходные артиллерийские установки, остальную технику военные намерены завезти уже в ближайшие дни, в соответствии с графиком подготовки к торжественному праздничному мероприятию.

Также стало известно о том, что репетиции парада Победы в Нижнем Новгороде начнутся после 20 апреля.