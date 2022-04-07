Нижний Новгород, 7 апреля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Нижегородский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела об изнасиловании и убийстве студентки из США Кэтрин Сироу Илэйн в июне прошлого года на Бору. Об этом сообщили в судебном органе сегодня, 7 апреля.

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Гособвинению удалось доказать, что ранее судимый нижегородец Алексей Попов похитил американку, отвёз её в безлюдное место неподалёку от деревни Калинкино, после чего ограбил, изнасиловал и убил свою жертву.

В итоге суд признал 43-летнего мужчину виновным в совершении этих преступлений и приговорил его к лишению свободы на 24 года с отбыванием наказания в колонии особого режима.

ИА REGNUM напоминает, что гражданка США Кэтрин Сироу Илэйн приехала в Нижний Новгород из Калифорнии несколько лет назад. Девушка жила в съемной квартире на Бору, училась в Нижегородском госуниверситете имени Лобачевского и подрабатывала репетитором английского языка.

Американка пропала 15 июня 2021 года. Перед исчезновением она успела сообщить матери о том, что едет в машине с незнакомцем и переживает, что ее похитят.

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