Йошкар-Ола, , 22:41 — REGNUM В Марий Эл в настоящее время рассматриваются два варианта финансирования мероприятий по обновлению троллейбусного парка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Троллейбусы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Герасименко, в апреле текущего года минтранс планирует подать заявку на выделение 133 млн рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредита на покупку пяти троллейбусов.

Он добавил, что со Сбербанком проработан вопрос поставки еще 10 троллейбусов на условиях финансового лизинга.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подчеркнул, что при закупке троллейбусов важно сохранить единое стилистическое оформление транспорта и его технические характеристики.

ИА REGNUM напоминает, годом ранее Йошкар-Ола приобрела 10 новых троллейбусов, средства на которые были выделены из федерального бюджета в рамках масштабной программы обновления городского транспорта в регионах России.