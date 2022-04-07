Тюмень, , 22:41 — REGNUM Участвующие в специальной операции на Украине военнослужащие застрахованы. В случае их гибели семьи получают компенсации, сообщил на пресс-конференции военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Военная служба по контракту Admoblkaluga.ru

Военком отметил, что в спецоперации принимают участие только контрактники, и их зарплаты доходят до 200 тыс. рублей в месяц. Также Куличков добавил, с каждым годом растёт интерес тюменцев к службе в Вооружённых силах России по контракту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в весенний призыв ряды Вооружённых сил России пополнят 1600 молодых тюменцев.

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