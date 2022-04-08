8 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 07:25 — REGNUM Информация о том, что 7 мая 2022 года на Красной площади пройдёт генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 7 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Парад Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

"Чувствую я, что парад будет в этом году великолепен, впрочем, как и всегда. Только вперёд, Россия!» — пишет Angel M.

Многие пользователи пришли к выводу, что День Победы — это такой праздник, который невозможно не праздновать народу нашей страны.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Великий праздник День Победы был, есть и будет. Светлая память всем тем, кто не вернулся с войны!» — написала Виктория В.

«День Победы — это наш самый главный праздник. Не может быть такой причины, чтобы его не праздновать», — считает Сергей Р.

Некоторые комментаторы выражают надежду, что парад Победы пройдёт не только в российских городах, Донецкой и Луганской Народных Республиках, но ещё и в городе-герое Киеве.

«Отлично! Возможно, и в Киеве парад Победы тоже пройдёт!» — надеется Олег Б.

«После уничтожения бандеровцев в Донбассе видно будет, пройдёт ли в Киеве парад Победы. А сейчас рано что-либо говорить. Так что ждём хороших сводок с фронта. Россия, вперёд!» — написал Сергей С.

Часть людей полагает, что участники военной спецоперации России на Украине могут в полной мере считать себя сопричастными той самой Победе над фашизмом, которую принесли нашему народу советские солдаты.

«Я буду ждать 9 мая с большой надеждой, что к этой дате поднявший голову неофашизм на Украине будет уничтожен. Месяц ещё. Надеюсь, наши воины, которые проведут спецоперацию на Украине, примут участие в данном параде, ведь они этого достойны как никто из ныне живущих!» — поделился своим мнением Дмитрий К.

Ряд пользователей указывает на то, что надеяться на скорую победу над новым нацизмом, поднявшим голову на Украине, не стоит.

«Что-то я не уверен, что в этот раз мы будем праздновать одновременно с победой над фашистской Германией и победу над бендеровской Украиной. Призываю граждан не питать пустых надежд, что это какая-то маленькая победоносная война. Это не так! Спецоперация на Украине может продолжаться столько же, сколько шла битва за советскую Украину, оказавшуюся под нацистской оккупацией в Великую Отечественной войну», — предрекает Вячеслав О.

Нашлись и те, кто отмечают, что после начала российской спецоперации всё больше и больше людей начинает понимать, с чем боролся советский народ более семи десятков лет назад.

«День Победы в этом году будет праздноваться несколько иначе, чем ранее. Вне зависимости от того, на какой стадии сейчас находится специальная военная операция России на Украине. Наш народ вдруг вспомнил, он вдруг узрел, что такое нацизм. Прямо вблизи его увидел. Люди почувствовали его холодное мёртвое дыхание. Теперь они будут вспоминать наших советских героев с большим осознанием, с большим пониманием того, с какой чёрной сущностью тогда столкнулся красный воин», — написал Иван И.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 6 апреля на сайте президента России была опубликована информация о том, что 7 мая 2022 года на Красной площади пройдёт генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.