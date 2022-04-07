Приштина, 7 апреля 2022, 22:39 — REGNUM Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 7 апреля прокомментировал произошедшее днем ранее назначение Блерима Исафая генеральным прокурором.

Джефф Ховеньер
Джефф Ховеньер
Tr.usembassy.gov

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ховеньер подчеркнул, что члены прокурорского совета не приняли во внимание рекомендации и справедливые требования наблюдательной панели, включающей представителей ЕС, США и Германии.

Ховеньер подчеркнул, что присутствие наблюдателей на процедуре назначения не означает автоматического одобрения результатов процесса. По словам посла, процесс избрания генпрокурора был непрозрачным, что вредит репутации судебной системы.

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