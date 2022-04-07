США осудили процесс назначения генерального прокурора Косово
Приштина, Сербия, 7 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 7 апреля прокомментировал произошедшее днем ранее назначение Блерима Исафая генеральным прокурором.
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Джефф Ховеньер
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ховеньер подчеркнул, что члены прокурорского совета не приняли во внимание рекомендации и справедливые требования наблюдательной панели, включающей представителей ЕС, США и Германии.
Ховеньер подчеркнул, что присутствие наблюдателей на процедуре назначения не означает автоматического одобрения результатов процесса. По словам посла, процесс избрания генпрокурора был непрозрачным, что вредит репутации судебной системы.