Приштина, Сербия, 7 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 7 апреля прокомментировал произошедшее днем ранее назначение Блерима Исафая генеральным прокурором.

Tr.usembassy.gov Джефф Ховеньер

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ховеньер подчеркнул, что члены прокурорского совета не приняли во внимание рекомендации и справедливые требования наблюдательной панели, включающей представителей ЕС, США и Германии.

Ховеньер подчеркнул, что присутствие наблюдателей на процедуре назначения не означает автоматического одобрения результатов процесса. По словам посла, процесс избрания генпрокурора был непрозрачным, что вредит репутации судебной системы.