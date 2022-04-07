Москва, 7 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. У российского видеохостинга Rutube в марте 2022 года наблюдался значительный рост трафика. Об этом 7 апреля пишет «Канобу», ссылаясь на данные компании Similarweb.

Рост

Как отмечает издание, число посещений платформы за прошлый месяц достигло 50,1 млн. В январе и феврале 2022 года этот показатель составлял лишь 7,7 млн и 8,5 млн — по сравнению с этим периодом трафик Rutube в марте увеличился на 490,4%. Однако процент отказов среди пользователей сервиса также оказался значительным — 45%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Rutube будет развиваться и привлекать новое финансирование. «Туда будут вложены деньги, он будет еще более удобный. В апреле они делают обновление, будет следующий шаг к совершенствованию», — рассказал он.