Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Американская певица Alicia Keys (Алиша Оджелло Кук) представила видео на сольную версию популярной композиции City of Gods. Выход ролика состоялся на YouTube-канале исполнительницы 7 апреля.

Alicia Keys Скриншот YouTube

На протяжении клипа артистка позирует на фоне концепт-кара от Mercedes-Benz, исполняя строчки о роскошной жизни из песни. Также в съёмках работы поучаствовал рэпер Slick Rick (Ричард Мартин Ллойд Уолтерс).

Напомним, что изначально песня City of Gods являлась совместной работой Alicia Keys с Канье Уэстом (Йе) и Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III). Ожидается, что сингл войдёт в предстоящий альбом последнего.

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