Вашингтон, 7 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Американская певица Alicia Keys (Алиша Оджелло Кук) представила видео на сольную версию популярной композиции City of Gods. Выход ролика состоялся 7 апреля.

Скриншот YouTube Alicia Keys

На протяжении клипа артистка позирует на фоне концепт-кара от Mercedes-Benz, исполняя строчки из песни о роскошной жизни. Также в съёмках работы поучаствовал рэпер Slick Rick (Ричард Мартин Ллойд Уолтерс).

Напомним, что изначально песня City of Gods являлась совместной работой Alicia Keys с Канье Уэстом (Йе) и Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III). Ожидается, что сингл войдёт в предстоящий альбом последнего.