Бишкек, 7 апреля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Киргизии Бакыт Торобаев обсудил с представителями местных бизнес-ассоциаций вопросы, касающиеся разработки стратегии туристической отрасли и механизма выдачи приглашений для туристов. Об этом сообщили в правительстве республики 7 апреля.

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Заместитель главы правительства поручил Министерству экономики и коммерции изучить возможность освобождения туристических компаний от таможенных пошлин и налогов на ввоз материалов, техники и оборудования.

Высокопоставленный чиновник указал Министерству иностранных дел на необходимость рассмотреть целесообразность введения безвизового режима для въезда в Киргизию туристов, имеющих шенгенскую и американскую визу.

Также вице-премьер поручил внешнеполитическому ведомству в месячный срок проработать вопрос взаимного признания визовых режимов Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

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