Лос-Анджелес, США, , 22:21 — REGNUM Линн Спирс, мать певицы Бритни Спирс, считает, что должна получить компенсацию за её участие в деле по отмене опеки над дочерью. Об этом 7 апреля пишет Page Six, ссылаясь на полученные судебные документы.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, адвокаты Линн Спирс в заявлении утверждают, что в 2019 году их клиентка участвовала в судебном разбирательстве по отмене опеки над Бритни Спирс в качестве «заинтересованной стороны». По словам представителей матери певицы, в течение «одного месяца после того, как Линн Спирс стала официально вовлеченной», личные ограничения в отношении Бритни «начали сниматься», а «в течение трёх месяцев после официального вмешательства Линн Спирс» лечение её дочери «было радикально изменено».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Линн Спирс потребовала от Бритни Спирс выплатить ей затраты на адвокатов в размере $663 тыс. Певица подала в суд документы с просьбой отклонить ходатайство матери.

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