Москва, , 22:20 — REGNUM Практически каждый день происходят обстрелы гуманитарных коридоров со стороны украинских нацистов, сообщил 7 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Обстрелы из миномётов и стрелкового оружия фиксируются российскими беспилотниками и иными средствами объективного контроля, пояснил он.

«Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ежедневно фиксируются беспорядочные обстрелы неонацистами гуманитарных коридоров из различного стрелкового оружия и минометов. При этом с 4 апреля 2022 года интенсивность таких обстрелов постоянно увеличивалась», — рассказал Мизинцев.

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