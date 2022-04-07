Химки, Московская область, 7 апреля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), футбольный клуб «Химки», выступающий в Тинькофф Российской Премьер-лиге 2021/22, получил запрет на регистрацию новых игроков.

ФК «Химки»

Отмечается, что данной решение было принято в связи с тем, что подмосковных клуб не выполнил обязательства перед бывшим нападающим Аршаком Коряном, выступающим за «Химки» с 1 июля 2019 года после перехода из «Локомотива» на правах свободного агента.

В прошедшее зимнее трансферное окно состав «Химок» пополнили Александр Руденко (из «Спартака» на правах свободного агента), Лоуренс Николас (из «Олимпа-Долгопрудного» на правах свободного агента), Бруно Виллемен (из «Браги» на правах аренды), Дидье Ламкель Зе (из «Антверпена» на правах аренды), Бутта Магомедов (из «Алании» за 230 тысяч евро), Захар Волков (из БАТЭ на правах аренды), Неманья Главчич (из «Славена» за 120 тысяч евро) и Павел Мамаев (из «Ростова» на правах свободного агента).

На данный момент «Химки» с четырьмя победами и 21-м набранными очком занимают четырнадцатое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.