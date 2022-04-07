Ливерпуль, Великобритания, , 22:11 — REGNUM 25-летний бразильский центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Как сообщает издание Goal, футбольный клуб «Ливерпуль» готов заплатить туринскому клубу 25 миллионов евро за трансфер бразильского футболиста в ближайшее трансферное окно, которое откроется 1 июля 2022 года.

Глейсон Бремер выступает за «Торино» с 10 июля 2018 года после перехода из «Атлетико Минейро» за 5,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бремер принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.