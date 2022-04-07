Мюнхен, Германия, , 22:08 — REGNUM Как сообщает испанское издание Sport. es, 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски хочет подписать с каталонской «Барселоной» трехлетний контракт.

Роберт Левандовски Rufus46

Текущее соглашение польского центрфорварда с немецким топ-клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Левандовского в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 31-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету поляка 15 (12+3) очков по системе гол+пас в девяти встречах.

Ранее сообщалось, что Левандовски дал согласие на переход в «Барселону» в ближайшее летнее трансферное окно.