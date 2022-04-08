8 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили оказавшегося в одиночестве американского президента, когда в Белый дом приехал бывший глава государства.

Тимур Кондратьев, , 07:25 — REGNUM Оставшийся в одиночестве из-за приезда в Белый дом бывшего президента США Барака Обамы действующий американский лидер Джозеф Байден вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Старикашка — потеряшка. Устройте его уже в дом слабоумных, пожалуйста», — написала Наталья Ш.

Многие пользователи с сочувствием отнеслись к ситуации, в которую угодил американский президент Байден. Граждане считают, что даже бывшие президенты США выглядят на его фоне куда более значимыми фигурами.

«Посадите деда уже на печку и дайте ему кота. Пусть сидит и гладит. Негоже старому человеку за всю страну отдуваться», — пишет Светлана М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден стал предвестником конца Америки, что, конечно же, плохо для Америки, но это в то же время очень хорошо для остального мира.

«Жалко деда, но уж лучше пусть такой. Если бы не Байден, то Америка, наверное, до сих пор весь мир за горло держала. Благодаря его слабости планета может вздохнуть свободно», — подметила Мария М.

Часть людей полагает, что Байден будет ассоциироваться у американцев с самым плохим периодом в истории США.

«Заблудился старый маразматик. Что ждёт Америку с таким дряхлым потерянным человечком во главе? Бедные простые граждане. Зомбированы, не ведают, что творят. Американцам следует готовиться к тяжелейшим временам. Можно только вам посочувствовать, ведь спаситель откуда ни возьмись не появится, увы. Держитесь, немного осталось терпеть», — обращается Владимир Т.

Ряд пользователей указывает на то, что даже достаточно спорная политическая фигура Обамы вызывает к себе куда больше симпатий и интереса, нежели сдавший американские интересы Байден.

«Обама, в отличие от Байдена, страну свою не позорил. При Байдене США рушатся. И не важно, что все процессы, с которыми столкнулась Америка при Байдене, разворачивались ещё при Обаме, всё равно позор упал конкретно на нынешнего американского президента», — считает Людмила Д.

Барак Обама Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Избрали полуживого деда, который замутил, по сути, третью мировую. Сам скоро помрёт, а человечеству останется страдать. Он-то своё уже пожил», — отметила Ксения П.

Отдельные комментаторы не сомневаются, что политическая верхушка США уже подыскивает достойную замену списанному со счетов Байдену.

«Очевидно, что Байдена уже списывают! На выборах он уже проиграл. Не удивлюсь, что демократы уже активно ищут нового своего кандидата для будущих политических процессов. Байден — хромая утка», — поделился своим мнением Олег Б.

«Блин, у США с каждым разом президенты всё смешнее и смешнее! Кто же будет следующим? Страшно даже представить», — пишет Сергей Б.

«Оба — те ещё фрукты. Худшие из худших. Верните Трампа — лучшего из худших!» — призывает Валерий Х.

Напомним, 6 апреля в СМИ просочился видеоролик из Белого дома, на котором был запечатлён курьёзный случай: бывший президент США Барак Обама приехал на мероприятие, посвящённое снижению расходов американцев на медицину, и привлёк к себе повышенное внимание гостей, а действующий американский лидер Джозеф Байден, оставшийся в одиночестве, отреагировал на это недоумевающим жестом.