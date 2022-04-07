Брюссель, , 22:08 — REGNUM Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем на встрече министров иностранных дел стран альянса, завершившейся 7 апреля в Брюсселе.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

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Об этом заявил по итогам переговоров турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что были высказаны мнения по вопросу принятия в альянс этих стран, высказалась и Турция.

Напомним, вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО актуализировался на фоне событий на Украине, где Россия проводит спецоперацию по денацификации.

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