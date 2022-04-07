Бразилиа, 7 апреля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Более шести тысяч бразильцев из числа коренных народов 6 апреля приняли участие в протестном марше против политики правительства Жаира Болсонару, направленной против коренного населения. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Марианна Норт. Железные скалы, Бразилия. 1873

Собравшиеся выразили недовольство постановлением Верховного суда, согласно которому аборигены могут претендовать только на те территории, которые они занимали до 1988 года. Также протестующие намерены привлечь внимание к готовящемуся в настоящее время законопроекту, который позволит вести разработку и добычу полезных ископаемых на территориях коренных общин.

Правительство Болсонару один за одним вводит законы, расширяющие возможности сельскохозяйственных, деревозаготовительных и ресурсодобывающих компаний в ущерб окружающей среде и коренному населению. По словам лидеров общин, подобная политика в ближайшем будущем может привести к настоящему геноциду коренных народов Бразилии.