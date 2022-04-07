Лестер, Великобритания, 7 апреля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, в Лестере (Великобритания) на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 примет ПСВ из Эйндховена (Нидерланды).

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, в матч обслужит словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ассистенты главного судьи — Бранислав Ганцко и Ян Позор.

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Рикарду Перейра, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Марк Олбрайтон, Келечи Ихеаначо.

ПСВ: Ивон Мвого, Андре Рамальо, Мауро Жуниор, Оливье Боскальи, Филипп Макс, Ибрагим Сангаре, Марио Гетце, Джоуи Верман, Эран Захави, Нони Мадуэке, Коди Гакпо.