Москва, , 22:04 — REGNUM Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш» из клипа UNO группы Little Big, станет ведущим тревел-шоу «Приехали». Об этом 7 апреля пишет портал Sostav.

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе на песню «Uno», с которой группа Little Big выступит на «Евровидении-2020» Цитата из видео ТВ «Катунь-24»

В многосерийном проекте Красилов отправится в экспедицию по разным регионам России. Первой остановкой ведущего станет Улан-Удэ, затем озеро Байкал, а далее — город Владивосток.

Добавим, что премьера проекта запланирована на 23 апреля 2022 года. Другие подробности производства и выхода шоу пока неизвестны.

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