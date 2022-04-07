Ижевск, , 22:09 — REGNUM За первый квартал 2022 года было проведено 80 проверок в детских садах Удмуртии для контроля соблюдения обязательных требований санитарного законодательства. Все проверенные объекты не соответствовали нормативам по тем или иным показателям, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Новый детсад в Пошехонье Yarregion.ru

Основные нарушения были выявлены в сфере питания, оборудования и содержания территории, освещённости.

Все было составлено 86 протоколов об административном правонарушении, вынесено 73 постановления о назначении штрафов на общую сумму более 400 тыс. рублей. Также руководству детских садов были выданы предписания об устранении нарушений в соответствии с законодательством.

За нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов Таможенного Союза было снято с реализации 17,5 кг пищевых продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии прошлого года управление провело 107 проверок в детских дошкольных учреждениях. Во всех проверенных детсадах были выявлены нарушения нормативов. Было составлено 144 протокола об административных правонарушениях, выписано штрафов на общую сумму 980 тыс. рублей.