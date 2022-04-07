Ижевск, 7 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Удмуртия станет одним из центров импортозамещения и нового промышленного развития России. «У нас есть все, чтобы стать точкой роста для экономического суверенитета России», — написал в своем telegram-канале спикер гордумы Ижевска Фарит Губаев, комментируя выступление премьер-министра Михаила Мишустина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Города Удмуртии — это города крупных машиностроительных, металлургических заводов. Ижевск — центр инженерного образования, инновационных промышленных технологий. Наши заводы работают на космос, на оборону страны», — уверен парламентарий.

По мнению Губаева, сегодняшнее выступление председателя правительства — сильное и своевременное. Правительство страны верно расставило приоритеты в важнейший исторический период.

Самое главное — это сохранение социальной поддержки россиян, также продолжится и поддержка регионов, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Александр Бречалов говорил, что в проектах по импортозамещению важны каналы продаж. Он призывал искать такие каналы на региональных маркет-плейсах.