Лондон, , 21:54 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» состоится первый матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА «Вест Хэм» (Великобритания) — «Лион» (Франция). Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Мусса Дембеле Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Альфонс Ареоля, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крейг Доусон, Райан Фредерикс, Пабло Форналс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Саид Бенрахма, Майкл Антонио.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Лион»: Антони Лопеш, Эмерсон, Кастелло Люкиба, Мало Густо, Жером Боатенг, Тиаго Мендес, Уссем Ауар, Лукас Пакета, Танги Ндомбеле, Мусса Дембеле, Ромен Февр.

Главный тренер: Петер Бош.

Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Штефан Лупп и Марк Борш.