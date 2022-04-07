Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Айрленд Болдуин, старшая дочь актёров Ким Бейсингер и Алека Болдуина, высказалась о том, что скоро вновь станет сводной сестрой. Об этом 7 апреля пишет Page Six.

Алек Болдуин Gage Skidmore

Старшая дочь Алека Болдуина отметила, что получила «бесчисленное количество сообщений» с вопросами о новой беременности второй жены отца. «Я думаю, что многие люди предполагают, какое у меня мнение на этот счёт. Вот оно бесплатно — это не моё дело», — говорит Айрленд Болдуин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2022 года Хилария Болдуин, вторая супруга Алека Болдуина, заявила, что вновь беременна. Для пары ребёнок станет седьмым.

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