Москва, , 21:52 — REGNUM С блокпостов украинских нацистов, расположенных в Харьковской области, обстреляны автомашины с мирными жителями, пытавшимися самостоятельно выехать в Россию, сообщил 7 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В результате были ранены несколько человек.

«В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации. Есть раненые», — рассказал Мизинцев.

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