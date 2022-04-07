Франкфурт-на-Майне, Германия, 7 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, в Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» «Айнтрахт» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Барселона»

Бригада арбитров (Сербия): Срдан Йованович | Урош Стойкович | Милан Михайлович.

Стартовые составы команд:

«Айнтрахт» (расстановка 3−4-2−1): Кевин Трапп — Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Тута — Ансгар Кнауфф, Филип Костич, Джибриль Соу, Кристиян Якич — Даити Камада, Йеспер Линдстрем — Рафаэль Борре.

«Барселона» (расстановка 4−3-3): Марк-Андре Тер Штеген — Рональд Араухо, Жерар Пике, Эрик Гарсия, Хорди Альба — Гави, Серхио Бускетс, Педри — Ферран Торрес, Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг.