Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Казахстанский рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) опубликовал клип на недавний трек «Нищеброд в Ягуаре». Выход ролика состоялся 7 апреля.

Скриншот YouTube Ганвест

По сюжету работы, артист разъезжает по городу на недавно приобретённом автомобиле марки Jaguar, а позже перемещается в необычное арт-пространство. Съёмки видео проходили в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Нищеброд в Ягуаре» стал уже четвёртым клипом, представленным Ганвестом в 2022 году. Ранее рэпер выпустил видео на такие песни, как «Луи Питон», «В Сигаретных Пачках» и «Последняя Любовь».