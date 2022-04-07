Лима, , 22:20 — REGNUM Полиции Перу задержала 20 вандалов, напавших на здания Верховного суда, общественного министерства и национальной избирательной комиссии во время беспорядков. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Столица Перу — Лима (сс) Federico

Среди задержанных, личности которых удалось установить благодаря уличным камерам наблюдения, оказались двое несовершеннолетних. В домах задержанных была обнаружена техника, вынесенная ими из государственных учреждений.

В настоящее время власти пытаются выяснить, являются ли вандалы членами какой-либо политической организации, поскольку в полиции не исключают, что нападения были спланированы.

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