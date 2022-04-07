Оренбург, , 21:48 — REGNUM Казакам-добровольцам Оренбургского казачьего войска, вставшим на защиту Донбасса, переданы медикаменты, продовольствие, теплые вещи. Сбор организовали их матери и жены, сёстры и боевые подруги. Об этом ИА REGNUM сообщили во Всероссийском казачьем обществе 7 апреля.

Оренбургские казаки Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Гуманитарная помощь была передана Челябинскому региональному отделению общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России». Руководитель комитета Ирина Смирнова отметила, что казаков особенно тронули детские письма и рисунки.

«Символично, что казаки получили весточку с родной земли в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Они и воюют за детей, за мирную жизнь. Детское сопереживание, как ничто другое, способно поднять дух солдата», — уверена она.

Гуманитарный груз для подшефной части доставлен в Донбасс силами оренбургских казаков. Магнитогорский казак-гармонист Антон Масленников, сопровождавший гумконвой, вместе с бойцами исполнил песни «Когда мы были на войне», «Любо, братцы, любо» «Казаки в Берлине», «Хотят ли русские войны», «Не для меня придёт весна».

ИА REGNUM сообщало, что около 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в специальной военной операции России на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: На защиту Донбасса встанет второй казачий батальон