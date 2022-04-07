Лейпциг, Германия, , 21:44 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в первом матче ¼ финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграл вничью с «Аталантой» из Бергамо. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на семнадцатой минуте встречи забил 30-летний форвард сборной Колумбии Луис Мурьель после передачи Давиде Дзаппакоста — 0:1. В дебюте второй половины защитник «быков» Вилли Орбан сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/ «Аталанта»)

Удары 11/20

Удары в створ 5/4

Владение 57%/43%

Угловые 4/9

Нарушения 7/10

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Хальстенберг, 73'), Анхелиньо, Кампль, Хенрихс (Мукиэле, 87'), Лаймер, Ольмо (Шобослаи, 73'), Нкунку (Новоа, 87'), Силва (Форсберг, 62').

«Аталанта»: Муссо, Паломино, де Рон, Демирал, Копмейнерс, Фройлер (Миранчук, 68'), Пессина (Скальвини, 61'), Хатебур, Дзаппакоста (Пеццелла, 89'), Пашалич (Бога, 61'), Мурьель (Сапата, 61').