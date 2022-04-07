Берлин, 7 апреля 2022, 21:36 — REGNUM Против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для жителей Германии старше 60 лет проголосовал 7 апреля парламент страны, передаёт DW.
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Так, за введение для пожилых обязательной вакцинации выступили 296 человек. Девять воздержали. Против высказались 378 депутатов.
Власти Германии ранее заявляли, что опасаются осенней волны COVID-19 и что нужно до апреля принять закон об обязательной вакцинации.
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