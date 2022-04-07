Москва, 7 апреля 2022, 23:54 — REGNUM Фильм «Казнь» режиссёра Ладо Кватании сменил прокатчика и получил дату релиза. Об этом 7 апреля сообщает портал Film. ru.
Так, прокатом ленты вместо объявленной ранее Sony Pictures будет заниматься компания «Вольга». Премьера картины теперь намечена на 21 апреля 2022 года.
Ранее «Вольга» аналогично приобрела у Sony Pictures фильм «Ампир V». Дата выхода картины пока что неизвестна.
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