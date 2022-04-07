Москва, 7 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Фильм «Казнь» режиссёра Ладо Кватании сменил прокатчика и получил дату релиза. Об этом 7 апреля сообщает портал Film. ru.

Скриншот YouTube Кадр из фильма «Казнь»

Так, прокатом ленты вместо объявленной ранее Sony Pictures будет заниматься компания «Вольга». Премьера картины теперь намечена на 21 апреля 2022 года.

Ранее «Вольга» аналогично приобрела у Sony Pictures фильм «Ампир V». Дата выхода картины пока что неизвестна.