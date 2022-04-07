Стокгольм, 7 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Расчёты за российский газ в рублях создадут риски для европейских компаний и станут обходом санкций, введённых в отношении России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время рабочего визита в Швецию.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

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По её словам, требование России о переходе на рублёвые расчёты при поставках газа является одной из тем, активно обсуждаемых в настоящее время между государствами — членами Евросоюза.

«Мы провели детальный юридический анализ этого указа, и считаем, что предложение по валютному обмену не только представляет риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций», — сказала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что оплата за апрельские поставки российского газа должна начать поступать в мае — тогда станет понятно, какие из стран согласились выполнять требование Москвы о переходе на рублёвые расчёты.