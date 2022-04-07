Ижевск, 7 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Поисково-спасательная служба Удмуртии начала взрывные работы на реках региона. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

49.mchs.gov.ru Паводок

Взрывные работы проводятся ежегодно по заявкам министерства транспорта и дорожного хозяйства.

В этом году работы начали с реки Кырыкмас в Киясовком районе. На данном участке работы проводятся впервые, чтобы сберечь имеющийся здесь мост от повреждения во время ледохода.

Вице-премьер республики Ильяс Ханнанов пояснил, что взрывные работы проводятся вблизи населенных пунктов, мостов и других объектов инфраструктуры для предупреждения заторных явлений на реках в период весеннего половодья, а также для защиты опор мостов и организации безаварийного пропуска паводковых вод.

В дальнейшем работы пройдут в Балезинском районе на реке Чепца, в Сюмсинском районе – на реках Кильмезь и Вала, в Кезском районе — на реках Пызеп и Лып, а также на Чепце в Глазовском районе.

Начальник поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев отметил, что даже по завершении взрывных работ до окончания паводка на запланированных участках спасатели будут находится в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Гидрометцентра республики, ориентировочная дата пика паводка в Ижевске ожидается в 20-х числах апреля. Сейчас паводковая обстановка спокойная.