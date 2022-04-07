Москва, , 21:23 — REGNUM Блогеры Валя Карнавал и Саша Стоун впервые публично заявили о своих отношениях. Об этом 7 апреля пишет Peopletalk.

Валя Карнавал Скриншот видео в YouTube

Как отмечает издание, блогеры вместе появились на презентации по случаю обновления платформы RuTube в московском планетарии — пара держалась за руки. На мероприятии также присутствовали и другие инфлюенсеры, в том числе блогер Юлия Гаврилина.

ИА REGNUM напоминает, что Валя Карнавал и Саша Стоун познакомились на съёмках второго сезона шоу «Звёзды в Африке». Премьера шоу состоялась 27 февраля 2022 года

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