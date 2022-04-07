Панама, , 21:35 — REGNUM Правительство Панамы разрешило с 6 апреля проводить массовые мероприятия, в том числе ярмарки и дискотеки, отмененные ранее для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Панама-Сити, Панама, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

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Несмотря на разрешение проведения мероприятий, их организаторы должны обеспечить соблюдение мер эпидемиологической безопасности, в том числе ограничить допустимую вместимость помещений. Необходимость предъявления QR-кода или сертификата вакцинации для посещения массовых мероприятий сохраняется. Требования о ношении масок и гигиене рук также остаются в силе.

Напомним, ограничения на проведение массовых мероприятий были повторно введены в Панаме 27 января из-за роста заболеваемости.

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