Москва, , 21:16 — REGNUM Средства ПВО Вооруженных сил России уничтожили в воздухе два вертолёта и три беспилотника украинских нацистов, сообщил 7 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

БПЛА Bayraktar Army.com.ua

В частности, ударный вертолёт Ми-24 и многоцелевой Ми-8 были сбиты в районе Херсона. Из трёх уничтоженных за день украинских БПЛА два — дроны турецкого производства Bayraktar TB2.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три БЛА, в том числе два Bayraktar TB2 в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой», — сказал Конашенков.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Житомиром уничтожено скопление техники укронацистов — Минобороны