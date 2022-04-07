Москва, , 21:17 — REGNUM Заявление о том, что на Украине происходит убийство российских военнопленных украинскими боевиками, будет проверено, сообщили 7 апреля в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

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Поручение провести проверку дал председатель СКР Александр Бастрыкин после публикации в СМИ рассказа наёмника из Дании, побывавшего в рядах ВСУ во время спецоперации ВС РФ на Украине.

В ведомстве отметили, что следствие займётся установлением личности этого иностранного гражданина. Также будет проверена сообщённая этим военным информация об убийстве попавших в плен российских военнослужащих.

«При подтверждении эти сведения будут учитываться в ходе дальнейшего расследовании уголовного дела по изложенным фактам», — добавили в Следственном комитете.

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