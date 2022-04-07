Гавана, 7 апреля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Посольство США на Кубе объявило 6 апреля о возобновлении выдачи иммиграционных виз в Гаване. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

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Посольство в Гаване закрыло свои двери для желающих получить визу в 2017 году из-за «проблем со здоровьем персонала посольства».

В сообщении посольства указывается, что приоритет в приеме заявлений будет отдаваться заявителям, чьи родители имеют гражданство США. Таким образом, граждане Кубы получили возможность получать визы в своей стране, а не в соседней Гайане.

Правительство Кубы назвало открытие посольства «шагом в правильном направлении» и напомнило, что отмена консульских услуг в 2017 году стала «первым актом враждебной политики Дональда Трампа». По мнению Кубы, закрытие посольства стало основной причины значительного роста нелегальной миграции в Соединённые Штаты.