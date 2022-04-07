Париж, 7 апреля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Канадская исполнительница Аврил Лавинь обручилась с возлюбленным, американским рэпером Mod Sun (Дерек Смит). Об этом 7 апреля сообщил People.

The Line Of Best Fit Певица Аврил Лавинь

Как отмечает издание, Смит сделал предложение Лавинь ещё 27 марта 2022 года в Париже (Франция). «Это было самое идеальное, романтическое предложение, о котором я когда-либо могла попросить. Мы были в Париже — катались на лодке по реке Сене. У нас был скрипач, шампанское и розы», — поделилась певица.

ИА REGNUM напоминает, что Mod Sun и Аврил Лавинь начали встречаться в 2021 году. Ранее рэпер состоял в отношениях с актрисой Беллой Торн.